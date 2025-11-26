Spray urticante in classe due studenti al pronto soccorso

Momenti di forte preoccupazione questa mattina all’istituto tecnico Melloni di Parma. Come spiega TvParma, intorno alle 11.30, mentre gli studenti erano usciti per l’intervallo, qualcuno avrebbe spruzzato dello spray urticante all’interno di una classe prima.Quando i ragazzi sono rientrati in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

