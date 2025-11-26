Spranga in mano lancia una piastrella nel campo da gioco durante la partita del figlio | per due anni starà lontano da stadi e centri sportivi

Montanaso Lombardo (Lodi), 26 novembre 2025 – Urla, tensione alle stelle e poi un gesto che ha trasformato una partita di bambini in una scena di violenza: una piastrella scagliata sul terreno di gioco, minacce e una spranga brandita contro altri genitori attoniti. È quanto accaduto durante un incontro della categoria “Pulcini”, dove la rabbia di un padr e ha imposto lo stop alla gara e provocato panico tra i piccoli calciatori. Due espulsioni, poi le minacce dagli spalti: la partita di calcio Esordienti finisce con l’arbitro che chiama la polizia Una sfilza di precedenti alle spalle . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

