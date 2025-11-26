Sport in tv oggi mercoledì 26 novembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oasport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi mercoledì 26 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà il Brasile nel secondo incontro della fase a gironi dei Mondiali di calcio a 5 femminile: le azzurre cercheranno il risultato di lusso contro le maestre, dopo il trionfale debutto contro Panama. Sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) proseguiranno gli Europei di curling, con tre impegni per gli azzurri nel cuore del round robin che promuoverà le migliori quattro classificate alle semifinali. Da non perdere la Coppa del Mondo di salto con gli sci, che propone l’appuntamento maschile a Falun. Ricchissima serata riservata agli sport di squadra: Milano sarà impegnata nella Champions League di volley femminile, l’Olimpia Milano giocherà nell’Eurolega di basket, Inter e Atalanta scenderanno in campo per la Champions League di calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it

sport in tv oggi mercoled236 26 novembre orari e programma dove vedere gli eventi in streaming

© Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 26 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Altre letture consigliate

sport tv oggi mercoled236Sport in tv oggi (martedì 25 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, martedì 25 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come scrive oasport.it

sport tv oggi mercoled236Sport in tv oggi (mercoledì 26 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - L’Italia affronterà il Brasile nel secondo incontro della fase a gironi dei Mondiali di calcio a 5 femminile: le azzurre cercheranno ... Si legge su oasport.it

sport tv oggi mercoled236Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 18 novembre - Italia per le qualificazioni U21 e alcune gare decisive delle Qualificazioni Mondiali, come Scozia- Secondo sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Sport Tv Oggi Mercoled236