Sport in tv oggi mercoledì 26 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming
Oggi mercoledì 26 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà il Brasile nel secondo incontro della fase a gironi dei Mondiali di calcio a 5 femminile: le azzurre cercheranno il risultato di lusso contro le maestre, dopo il trionfale debutto contro Panama. Sul ghiaccio di Lohja (Finlandia) proseguiranno gli Europei di curling, con tre impegni per gli azzurri nel cuore del round robin che promuoverà le migliori quattro classificate alle semifinali. Da non perdere la Coppa del Mondo di salto con gli sci, che propone l’appuntamento maschile a Falun. Ricchissima serata riservata agli sport di squadra: Milano sarà impegnata nella Champions League di volley femminile, l’Olimpia Milano giocherà nell’Eurolega di basket, Inter e Atalanta scenderanno in campo per la Champions League di calcio. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Oggi non parliamo di sport. Oggi parliamo di ciò che conta davvero. La nostra maglia ci insegna a stare uniti, a difendere insieme, a lottare per chi non può farlo da sola. Nella Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, ci schieriamo senza esitazi - facebook.com Vai su Facebook
Dagli eventi internazionali allo sport dei ragazzi nei piccoli comuni, oggi l'intero movimento è affidato alla società pubblica "Sport e salute". Segui #Report ora in diretta su #Rai3 bit.ly/RAI3diretta Vai su X
Sport in tv oggi (martedì 25 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, martedì 25 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. oasport.it scrive
Sport in tv oggi (mercoledì 26 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - L’Italia affronterà il Brasile nel secondo incontro della fase a gironi dei Mondiali di calcio a 5 femminile: le azzurre cercheranno ... Secondo oasport.it
Sport oggi in tv, la programmazione di martedì 18 novembre - Italia per le qualificazioni U21 e alcune gare decisive delle Qualificazioni Mondiali, come Scozia- Riporta sport.virgilio.it