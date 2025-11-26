Sport cultura ambiente | tutto ciò che fa rigenerazione urbana

Si sono susseguiti gli interventi di Francesco Chianucci (Fiab e Crea), Laura Caruso, Laura Caruso (direttrice, insieme a Ilaria Margutti, di CasermArcheologica), Daniele Farsetti (Orgoglio Amaranto), Antonio Marino, (Associazione Inarca sezione Toscana). 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Questo weekend 3 appuntamenti per valorizzare l’ambiente naturale del territorio, unendo sport, cultura e sostenibilità. Partenza: sempre alla Casa del parco. Per informazioni: [email protected] Per favorire la mobilità sostenibile, l’area dell’evento è facilmen - facebook.com Vai su Facebook

Millegradini, weekend all’insegna di sport e cultura - Ecco tutto quello che c’è da sapere - La «Millegradini 2025» assume un significato ancora più speciale: è stata selezionata da Regione Lombardia come evento ufficiale del progetto «Cuori Olimpici», che accompagna le città capoluogo verso ... Secondo ecodibergamo.it

Ambiente e Sport - La campionessa olimpica, oro in Nacra 17 a Tokyo e a Parigi in coppia con Ruggero Tita, si è ritirata dall’attività agonistica, ma non dalla vela. Si legge su corrieredellosport.it

Ambiente: Scoccimarro, fino a 100mila euro per impianti sport-cultura - La Giunta regionale ha approvato, su proposta dell'assessore alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, il nuovo regolamento per la concessione di ... Da ilgazzettino.it