Spoleto l' appello | Dal territorio continua la richiesta di geometri necessario riattivare il corso Cat

Perugiatoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Visto che continuiamo a ricevere sollecitazioni dalle imprese e dal tessuto economico locale, che lamentano l’impossibilità di trovare geometri nel territorio, rinnoviamo l’appello alle istituzioni preposte affinché, con lungimiranza, a Spoleto si riattivi con urgenza l’indirizzo scolastico. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Vertenza PayCare, appello al territorio - La vertenza PayCare (gruppo Konecta) rischia di essere ai titoli di coda, per questo Giuseppe Cesarano, ... Da lanazione.it

PayCare, tempo scaduto. Solo Vismederi ha assunto. Nuovo appello al territorio - Pugliese, amministratore della Holding: "Garantito lavoro a tre ex dipendenti". Lo riporta lanazione.it

Vino, a Spoleto la fiera Supertrebbiano celebra il territorio - 15 cantine provenienti da tutta l'Umbria, da Spoleto a Montefalco, passando per Todi fino a Città di Castello, ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Spoleto Appello Territorio Continua