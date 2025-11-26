Spinse giù dalla finestra una donna di 77 anni | colf condannata a 18 anni di reclusione

La Corte d’Assise d’Appello di Brescia ha confermato la condanna a 18 anni di reclusione per Krystyna Mykhalchuk, la colf ucraina di 28 anni accusata dell’omicidio volontario aggravato di Rosanna Aber, pensionata di 77 anni, precipitata dalla finestra del terzo piano il 22 aprile 2022 a Colognola. 🔗 Leggi su Today.it

