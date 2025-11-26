Spinazzola torna a disposizione | verso Roma-Napoli può esserci una chance dal primo minuto

Leonardo Spinazzola rivede finalmente il campo con continuità e riapre una soluzione preziosa per Antonio Conte. Il jolly di fascia si è infatti allenato in gruppo, ritrovando intensità e soprattutto la sensazione più attesa: niente dolore. Una notizia che cambia le prospettive in vista della delicata sfida dell’Olimpico contro la Roma, una partita che per lui ha sempre un sapore particolare. Nome completo Leonardo Spinazzola Posizione Difensore Squadra attuale Napoli Nazione Luogo di nascita Foligno Data di nascita Marzo 25, 1993 00:00 Età 32 Peso (Kg) 75 Altezza (cm) 186 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 12 - Per Game Partite iniziate 9 0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

