Spinazzola torna a disposizione | verso Roma-Napoli può esserci una chance dal primo minuto
Leonardo Spinazzola rivede finalmente il campo con continuità e riapre una soluzione preziosa per Antonio Conte. Il jolly di fascia si è infatti allenato in gruppo, ritrovando intensità e soprattutto la sensazione più attesa: niente dolore. Una notizia che cambia le prospettive in vista della delicata sfida dell’Olimpico contro la Roma, una partita che per lui ha sempre un sapore particolare. Nome completo Leonardo Spinazzola Posizione Difensore Squadra attuale Napoli Nazione Luogo di nascita Foligno Data di nascita Marzo 25, 1993 00:00 Età 32 Peso (Kg) 75 Altezza (cm) 186 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 12 - Per Game Partite iniziate 9 0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Argomenti simili trattati di recente
Gutierrez out per distorsione alla caviglia destra: salterà la gara di stasera e probabilmente anche Roma–Napoli. Pronto Mathias Olivera sulla sinistra, mentre all’Olimpico potrebbe tornare tra i convocati Spinazzola. @ciro.troise Scarica l’app di Napolità (li - facebook.com Vai su Facebook
SKY - Napoli-Atalanta, la probabile formazione di Conte: torna Spinazzola, minutaggio per Vergara ift.tt/eVWKTOb Vai su X
Spinazzola-Gilmour, quando rientrano? Le prime sensazioni verso l'Atalanta - Da lunedì, giorno della ripresa della preparazione a Castel Volturno, saranno valutate anche le condizioni dei giocatori vicini al rientro. tuttonapoli.net scrive
Napoli, Conte verso il recupero di Spinazzola: la situazione - In questo senso, in casa Napoli si guarda con speranza a quella che è la figura di Leonardo Spinazzola, ormai da diverso tempo ai box. Come scrive fantacalcio.it
Verso l’Atalanta: Spinazzola in recupero, per Gilmour non si corrono rischi - Prima che rientrino i nazionali, conviene far la conta di quelli che ci sono: dall’infermeria, per la gara con l’Atalanta di sabato sera, ne possono uscire uno, però bisognerà vedere. Secondo msn.com