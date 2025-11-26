Il mondo dei fumetti Marvel si appresta ad accogliere un nuovo, drammatico crossover che coinvolge Spider-Man, Venom e Carnage. La serie, intitolata “Death Spiral”, promette un evento epocale che metterà alla prova l’abilità, la resistenza e le sorti di uno dei supereroi più amati. In questa analisi, si approfondiscono le anticipazioni ufficiali, i punti critici e i rischi che caratterizzano questa storia, delineando il quadro di una delle sfide più pericolose per Peter Parker. spider-man e venom in una nuova epica collaborazione marvel. anticipazioni e dettagli sulla serie Death Spiral. La Marvel ha reso pubblici i dettagli ufficiali della storia prevista per febbraio 2026, rivelando che Spider-Man si troverà coinvolto in uno scontro senza precedenti con un serial killer dotato di poteri sovrumani, chiamato Torment. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Spider-man contro carnage e tormento: battaglia epica e ingresso di un personaggio scomparso