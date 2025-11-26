Spettacolo e approfondimenti Dinamiche di genere e vincoli in scena al Teatro della Rosa
Nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Comitato per le pari opportunità dell’Ordine degli avvocati in collaborazione col Comune di Pontremoli ha organizzato al Teatro della Rosa lo spettacolo di prosa ’Legàmi 3.0: questo non è amore’, testo e regia di Alessandra Berti con la Compagnia di teatro civile Aics Musica e Spettacolo Massa Aps. Un testo teatrale pensato per coinvolgere i giovani in una riflessione profonda sulle relazioni umane. C’è anche un intento educativo: la rappresentazione vuole "abbattere i pregiudizi e gli stereotipi" relativi all’amore e alla violenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
