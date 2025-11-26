Spettacoli e concerti per animare via Argiro ' ingabbiata' dai cantieri | eventi fino a gennaio
Undici tra eventi e spettacoli fino al prossimo gennaio per rendere più viva l'area di via Argiro a Bari interessata dai lavori di riqualificazione. Il Comune di Bari promuove il progetto ‘Note di Cantiere’, una serie di giornate per animare la strada attualmente ‘ingabbiata' per quattro isolati. 🔗 Leggi su Baritoday.it
