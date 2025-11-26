Spettacoli divertimento e un padiglione dei sapori sul lungolago per il Garda Christmas Village

Il “Garda Christmas Village”, la nuova edizione di “Natale tra gli Olivi”, accende i riflettori sul lungolago di Garda. La manifestazione, in programma dal 28 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, trasforma il centro cittadino in un villaggio natalizio fatto di luminarie, spettacoli e incontri pensati. 🔗 Leggi su Veronasera.it

