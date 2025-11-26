Spazi e opportunità per i più giovani prosegue il dibattito nel tavolo di lavoro

Come rendere Arezzo un luogo più stimolante per giovani, famiglie e nuove imprese, dove cultura, sport e creatività diventino parte della vita quotidiana? Da questa domanda è cominciato il confronto del tavolo di lavoro numero 2, con le introduzioni a cura di Enrico Giustini (Farrago Studio). 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Nuovo corso all’ex Fitram. Spazi per l’aggregazione la musica e la formazione: "Il nostro hub per i giovani" - video e led wall, un’altra con funzione ‘ristoro’ per accogliere eventi e momenti di aggregazione, una sala di registrazione con annessa regia e, infine, spazi ... Lo riporta lanazione.it

Nuovi spazi da vecchi edifici. Il progetto di Ance Giovani chiama a raccolta le scuole - Gli studenti dovranno presentare progetti legati al ripristino di aree inutilizzate "L’obiettivo è realizzare spazi di socializzazione dedicati proprio ai giovani". Come scrive lanazione.it

Rapporto Giovani: Rosina (Osservatorio Giovani), “nuove generazioni chiedono spazi e opportunità reali” - “Le nuove generazioni chiedono spazi e opportunità reali per contribuire al miglioramento del presente tenendo viva la speranza di un futuro più sostenibile e giusto. agensir.it scrive