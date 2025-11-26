Sparò a un clochard marocchino che lo aveva aggredito | ex assessore leghista di Voghera rischia 11 anni

Il procuratore di Pavia Fabio Napoleone ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi nei confronti di Massimo Adriatici. L’ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera è a processo, con rito abbreviato, per omicidio volontario. È accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, 39enne senza fissa dimora marocchino. Dalla sua pistola partì il colpo che, la sera del 20 luglio 2021, uccise in piazza Meardi a Voghera (Pavia) il nordafricano, che poco prima lo aveva aggredito. Il clochard marocchino era noto a Voghera per le molestie ai passanti. Secondo l’accusa, la sera 20 luglio 2021 Adriatici, che è un ex poliziotto, sarebbe uscito di casa per svolgere «indebitamente un servizio di ronda armata e di pedinamento di El Boussetaoui», un clochard tristemente noto nella zona per avere in più occasioni molestato negozianti e cittadini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

