Spari vicino alla Casa Bianca | uccisi due membri della Guardia Nazionale
Una sparatoria nel pieno centro di Washington, a un isolato dalla Casa Bianca, ha provocato diversi feriti e ucciso due membri della Guardia Nazionale degli Stati Uniti. La dimora presidenziale è stata quindi messa in lockdown. Lo ha annunciato la portavoce Karoline Leavitt dopo la notizia. 🔗 Leggi su Today.it
