Spari vicino alla Casa Bianca tra i feriti anche due membri della Guardia Nazionale | fermato un sospettato
Diverse persone sarebbero state ferite per alcuni spari vicino alla Casa Bianca, negli Stati Uniti: tra i colpiti anche due membri della Guardia Nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
