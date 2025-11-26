Spari vicino alla Casa Bianca tra i feriti anche due membri della Guardia Nazionale | fermato un sospettato

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diverse persone sarebbero state ferite per alcuni spari vicino alla Casa Bianca, negli Stati Uniti: tra i colpiti anche due membri della Guardia Nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

spari vicino casa biancaUsa, spari vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite - Tra le vittime, riposta la Cnn, almeno un membro della Guardia Nazionale. Come scrive lapresse.it

spari vicino casa biancaSparatoria vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite, anche due soldati della Guardia Nazionale. Fermato un sospetto - Tra le persone colpite in una sparatoria vicino alla Casa Bianca ci sono due membri della Guardia Nazionale. Si legge su ilmattino.it

Usa, spari vicino alla Casa Bianca: tre feriti - Uno dei colpiti è un uomo della Guardia nazionale, altri due i colpiti. Scrive avvenire.it

