Spari vicino alla Casa Bianca | morti due soldati Trump | Un animale pagherà

Due membri della Guardia Nazionale sono morti dopo essere stati feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa Bianca. Lo ha riferito la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. La Guardia Nazionale era presente nelle strade di Washington nell'ambito dell'operazione anti crimine lanciata dall'Amministrazione Trump. La sparatoria è avvenuta all'angolo tra la 17esima e la H Street NW, e tre vittime erano state trasportate in ospedale. "La Casa Bianca è a conoscenza e monitora attivamente questa tragica situazione. Il presidente è stato informato", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. 🔗 Leggi su Iltempo.it

