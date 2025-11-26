Spari vicino alla Casa Bianca | morti due soldati Trump | Un animale pagherà

Iltempo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due membri della Guardia Nazionale sono morti dopo essere stati feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla Casa Bianca. Lo ha riferito la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. La Guardia Nazionale era presente nelle strade di Washington nell'ambito dell'operazione anti crimine lanciata dall'Amministrazione Trump. La sparatoria è avvenuta all'angolo tra la 17esima e la H Street NW, e tre vittime erano state trasportate in ospedale.       "La Casa Bianca è a conoscenza e monitora attivamente questa tragica situazione. Il presidente è stato informato", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. 🔗 Leggi su Iltempo.it

spari vicino alla casa bianca morti due soldati trump un animale pagher224

© Iltempo.it - Spari vicino alla Casa Bianca: morti due soldati. Trump: "Un animale, pagherà"

News recenti che potrebbero piacerti

spari vicino casa biancaSpari vicino alla Casa Bianca. Morti i due agenti della Guardia Nazionale, ferito l'attentatore - Sono morti i due membri della Guardia Nazionale attinti da colpi d'arma da fuoco vicino alla Casa Bianca a Washington, secondo una fonte a conoscenza dei primi resoconti e un funzionario delle f ... Scrive msn.com

spari vicino casa biancaWashington, spari vicino alla Casa Bianca: i militari sul posto, ci sono feriti - Diverse persone sono state colpite da colpi arma da fuoco a Washington. Scrive lapresse.it

spari vicino casa biancaSpari vicino alla Casa Bianca: morti due soldati. Trump: "Un animale, pagherà" - Due membri della Guardia Nazionale sono morti dopo essere stati feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Spari Vicino Casa Bianca