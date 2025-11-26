Spari vicino alla Casa Bianca feriti due militari della Guardia nazionale | Fermato un sospettato | Trump | Autore della sparatoria è un animale pagherà un prezzo molto alto
La Guardia nazionale è presente nelle strade di Washington nell'ambito dell'operazione anticrimine lanciata dall'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Spari vicino alla Casa Bianca, colpite diverse persone - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria vicino alla Casa Bianca, colpiti due soldati della Guardia Nazionale. Fermato un sospetto #ANSA Vai su X
Usa, spari vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite - Tra le vittime, riposta la Cnn, almeno un membro della Guardia Nazionale. Riporta msn.com
Spari vicino alla Casa Bianca, tra i feriti anche due membri della Guardia Nazionale: fermato un sospettato - Diverse persone sarebbero state ferite per alcuni spari vicino alla Casa Bianca, negli Stati Uniti: tra i colpiti anche due membri della Guardia Nazionale ... Come scrive fanpage.it
Washington, spari vicino alla Casa Bianca. Un arresto - Un sospettato è stato fermato dalle forze dell'ordine in relazione alla sparatoria avvenuta a Washington nelle vicinanze della Casa Bianca, riferisce la Cnn. Secondo tg.la7.it