Spari vicino alla Casa Bianca feriti due militari della Guardia nazionale | Fermato un sospettato | Trump | Autore della sparatoria è un animale pagherà un prezzo molto alto

La Guardia nazionale è presente nelle strade di Washington nell'ambito dell'operazione anticrimine lanciata dall'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Spari vicino alla Casa Bianca, feriti due militari della Guardia nazionale | Fermato un sospettato | Trump: "Autore della sparatoria è un animale, pagherà un prezzo molto alto"

