Spari vicino alla Casa Bianca | diverse persone colpite fermato un sospettato

Diverse persone sono state colpite da colpi arma da fuoco a Washington. Tra le vittime, riposta la Cnn, almeno un membro della Guardia Nazionale. La sparatoria è avvenuta nel centro della capitale, vicino alla Casa Bianca. La Polizia di Washington ha dichiarato su X di essere sul luogo della sparatoria nella zona e ha consigliato alla popolazione di evitare l’area. Un sospettato è stato fermato dalle forze dell’ordine. “La scena è stata messa in sicurezza. Un sospetto è in custodia “. Lo ha pubblicato il dipartimento di polizia di Washington su X riguardo alla sparatoria avvenuta nei pressi della Casa Bianca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

