Spari vicino alla Casa Bianca | Diverse persone coinvolte anche due uomini della Guardia nazionale Un fermo

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, tra la 17esima e la I strada di Washington. Secondo quanto riporta la Cnn diverse persone sarebbero rimaste colpite. Tra le persone coinvolte ci sono due membri della Guardia Nazionale, lo ha detto la segreteria degli Interni Kristi Noem. Un sospetto è stato fermato. La sparatoria è avvenuta nel centro della capitale, vicino alla residenza del presidente degli Stati Uniti. La Polizia di Washington ha dichiarato su X di essere sul luogo della sparatoria nella zona e ha consigliato alla popolazione di evitare l’area. Secondo la Bbc sarebbero tre le persone ricoverate in ospedale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
