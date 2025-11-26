Spari vicino alla Casa Bianca | colpiti due membri della Guardia Nazionale
Una sparatoria nel pieno centro di Washington, a un isolato dalla Casa Bianca, ha provocato diversi feriti, tra cui almeno due membri della Guardia Nazionale degli Stati Uniti. Lo riportano una fonte a conoscenza dei primi resoconti e funzionari delle forze dell’ordine. A confermare il. 🔗 Leggi su Today.it
