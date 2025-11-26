Spari vicino alla Casa Bianca | 3 feriti

21.30 La Casa Bianca è stata messa in lockdown, in seguito a una sparatoria che ha coinvolto tre soldati della Guardia Nazionale a poca distanza dalla residenza del presidente Usa. Due di loro sarebbero in condizioni gravi. La zona è stata messa in sicurezza. Arrestata una persona sospettata. Il presidente Trump non è a Washington: si trova in Florida, a Mar-a-lago, per la Festa del Ringraziamento. Viene costantemente informato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it