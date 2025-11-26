Sparatoria vicino alla Casa Bianca | Ricoverate tre persone Donald Trump informato cosa sta succedendo

Sparatoria e paura vicino alla Casa Bianca: diverse persone sono rimaste colpite, riporta la Cnn, in una sparatoria a un isolato dalla residenza del presidente degli Stati Uniti a Washington. Tre. 🔗 Leggi su Leggo.it

Sparatoria vicino alla Casa Bianca. Cnn: «Colpite diverse persone tra cui un militare, tre ricoverati in ospedale» - Diverse persone sono rimaste colpite in una sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca.

