Sparatoria vicino alla Casa Bianca | Ricoverate tre persone Donald Trump informato cosa sta succedendo
Sparatoria e paura vicino alla Casa Bianca: diverse persone sono rimaste colpite, riporta la Cnn, in una sparatoria a un isolato dalla residenza del presidente degli Stati Uniti a Washington. Tre. 🔗 Leggi su Leggo.it
