Sparatoria vicino alla Casa Bianca | Morti i due militari colpiti Trump | L’animale che ha sparato è ferito | pagherà caro – Il video

Sarebbero morti i due i soldati tra i feriti nella sparatoria avvenuta a Washington DC, a un isolato dalla Casa Bianca. Ad annunciarlo è stato il governatore della West Virginia, da cui venivano i due soldati, che poi ha parlato di «informazioni contrastanti sulle condizioni di salute» dei due militari. Come riportava la Cnn, nello scontro a fuoco erano stati colpiti due militari della Guardia Nazionale e un funzionario delle forze dell’ordine. I tre erano stati ricoverati in ospedale dopo essere state colpite nella sparatoria, secondo la Bbc. La polizia di Washington ha confermato che un sospettato è stato arrestato: «La zona è stata messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Open.online