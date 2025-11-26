Sparatoria vicino alla Casa Bianca morti due militari della Guardia nazionale | Fermato un sospettato | Trump | È un animale pagherà un prezzo molto alto

La Guardia nazionale è presente nelle strade di Washington nell'ambito dell'operazione anticrimine lanciata dall'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Sparatoria vicino alla Casa Bianca, morti due militari della Guardia nazionale | Fermato un sospettato | Trump: "È un animale, pagherà un prezzo molto alto"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, colpite diverse persone tra cui due militari - facebook.com Vai su Facebook

Sparatoria vicino alla Casa Bianca, colpiti due soldati della Guardia Nazionale. Fermato un sospetto #ANSA Vai su X

Sparatoria vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite, anche due soldati della Guardia Nazionale. Fermato un sospetto - Tra le persone colpite in una sparatoria vicino alla Casa Bianca ci sono due membri della Guardia Nazionale. Segnala ilmattino.it

Usa sotto choc, sparatoria vicino alla Casa Bianca: feriti due uomini della Guardia Nazionale. Uno è grave - Lo ha dichiarato al Washington Post Vito Maggiolo, portavoce dei vigili del fuoco e dei serv ... Si legge su affaritaliani.it

Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due feriti e un arresto effettuato - Due membri della Guardia Nazionale sono stati feriti in una sparatoria a Washington. Segnala notizie.it