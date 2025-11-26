Sparatoria a un isolato dalla Casa Bianca. Due appartenenti alla Guardia nazionale sono stati feriti, entrambi sono morti. Le forze dell’ordine hanno bloccato un uomo sospettato di essere coinvolto, anche lui raggiunto dai colpi. Donald Trump ha commentato l’accaduto con parole durissime: "L'animale che ha sparato pagherà un prezzo altissimo". Morti due membri della Guardia Nazionale. La sparatoria è avvenuta all'angolo tra la 17esima e la H Street NW. Sono stati feriti due membri della Guardia Nazionale. Lo ha riferito la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. "Unitevi a me nella preghiera per i due membri della Guardia Nazionale che sono stati colpiti poco fa a Washington DC", ha scritto su X. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sparatoria vicino alla Casa Bianca, morti due membri della Guardia Nazionale. Trump: "L'animale che ha sparato pagherà un prezzo altissimo"