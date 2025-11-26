Sparatoria vicino alla Casa Bianca feriti gravemente due militari della Guardia nazionale | Fermato un sospettato | Trump | È un animale pagherà un prezzo molto alto

Tgcom24.mediaset.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia nazionale è presente nelle strade di Washington nell'ambito dell'operazione anticrimine lanciata dall'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

