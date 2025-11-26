Sparatoria vicino alla Casa Bianca feriti due membri della Guardia Nazionale | uno in condizioni critiche Arrestato un sospettato

Diverse persone sono rimaste colpite in una sparatoria a un isolato dalla Casa Bianca. Lo riporta la Cnn. "La Casa Bianca è a conoscenza e sta monitorando questa tragica situazione", ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt, precisando che Donald Trump "è stato informato". Feriti due membri della Guardia Nazionale, uno in condizioni critiche. La sparatoria è avvenuta all'angolo tra la 17esima e la H Street NW. Sono stati feriti due membri della Guardia Nazionale. Lo ha riferito la segretaria alla Sicurezza interna Kristi Noem. "Unitevi a me nella preghiera per i due membri della Guardia Nazionale che sono stati colpiti poco fa a Washington DC", ha scritto su X. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sparatoria vicino alla casa bianca feriti due membri della guardia nazionale uno in condizioni critiche arrestato un sospettato

© Ilgiornale.it - Sparatoria vicino alla Casa Bianca, feriti due membri della Guardia Nazionale: uno in condizioni critiche. Arrestato un sospettato

