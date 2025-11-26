Sparatoria vicino alla Casa Bianca diverse persone colpite tra cui due membri della Guardia Nazionale | Fermato un sospettato
La Guardia Nazionale è presente nelle strade di Washington nell'ambito dell'operazione anticrimine lanciata dall'amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dolores Dori è morta il 2 ottobre all’ospedale di Desenzano del Garda (Brescia) dopo essere rimasta ferita in una sparatoria a Lonato. Il suo consuocero, Roberto Held, è stato arrestato per omicidio. Ora i carabinieri hanno trovato due pistole vicino al campo d - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite, anche due soldati della Guardia Nazionale. Fermato un sospetto - Tra le persone colpite in una sparatoria vicino alla Casa Bianca ci sono due membri della Guardia Nazionale. Scrive ilmattino.it
Sparatoria vicino alla Casa Bianca, colpiti due soldati - Sparatoria vicino alla Casa Bianca tra la 17esima e la I strada. Secondo iltempo.it
Usa, spari vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite - Tra le vittime, riposta la Cnn, almeno un membro della Guardia Nazionale. Scrive msn.com