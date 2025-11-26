Sparatoria vicino alla Casa Bianca colpiti soldati della Guardia Nazionale

Sparatoria vicino alla Casa Bianca tra la 17esima e la I strada. Lo riferisce la Nbc citando la polizia di Washington. Due militari in uniforme, apparentemente membri della Guardia Nazionale statunitense, sono stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco nel centro di Washington, ha aggiunto l'Abc citando proprie fonti. La polizia fa sapere che è stato fermato un sospetto.         La Polizia di Washington ha dichiarato su X di essere sul luogo della sparatoria nella zona e ha consigliato alla popolazione di evitare l'area. Il presidente Donald Trump si trova nel suo resort di Mar-a-Lago, in Florida, per le festività di Thanksgiving. 🔗 Leggi su Iltempo.it

