Sparatoria vicino alla Casa Bianca colpiti anche due militari | uno è grave Trump | L’animale che ha sparato è ferito | pagherà caro – Il video

Open.online | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sarebbero diverse persone ferite in una sparatoria avvenuta a Washington DC, a un isolato dalla Casa Bianca. Come riporta la Cnn, nello scontro a fuoco sono rimasti feriti anche due militari della Guardia Nazionale e un funzionario delle forze dell’ordine. Tre persone sono state ricoverate in ospedale dopo essere state colpite nella sparatoria, secondo la Bbc. La polizia di Washington ha confermato che un sospettato è stato arrestato: «La zona è stata messa in sicurezza. Un sospettato è in custodia», ha scritto la Metropolitan Police sui social. November 26, 2025 Footage of the scene where two national guards men have been sh0t in Washington DC pic. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

sparatoria vicino casa biancaSparatoria vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite, anche due soldati della Guardia Nazionale. Fermato un sospetto - Tra le persone colpite in una sparatoria vicino alla Casa Bianca ci sono due membri della Guardia Nazionale. Segnala ilmattino.it

sparatoria vicino casa biancaSparatoria vicino alla Casa Bianca: due feriti e un arresto effettuato - Due membri della Guardia Nazionale sono stati feriti in una sparatoria a Washington. Scrive notizie.it

sparatoria vicino casa biancaUsa sotto choc, sparatoria vicino alla Casa Bianca: feriti due uomini della Guardia Nazionale. Uno è grave - Lo ha dichiarato al Washington Post Vito Maggiolo, portavoce dei vigili del fuoco e dei serv ... Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Vicino Casa Bianca