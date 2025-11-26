Sparatoria vicino alla Casa Bianca colpiti anche due militari | uno è grave Trump | L’animale che ha sparato è ferito | pagherà caro – Il video
Ci sarebbero diverse persone ferite in una sparatoria avvenuta a Washington DC, a un isolato dalla Casa Bianca. Come riporta la Cnn, nello scontro a fuoco sono rimasti feriti anche due militari della Guardia Nazionale e un funzionario delle forze dell’ordine. Tre persone sono state ricoverate in ospedale dopo essere state colpite nella sparatoria, secondo la Bbc. La polizia di Washington ha confermato che un sospettato è stato arrestato: «La zona è stata messa in sicurezza. Un sospettato è in custodia», ha scritto la Metropolitan Police sui social. November 26, 2025 Footage of the scene where two national guards men have been sh0t in Washington DC pic. 🔗 Leggi su Open.online
