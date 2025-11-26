Sparatoria vicino alla Casa Bianca Arrestato un sospettato

Diverse persone sono state colpite da arma da fuoco a Washington secondo una fonte a conoscenza dei primi resoconti e un funzionario delle forze dell’ordine. La sparatoria è avvenuta nel centro di Washington, DC, vicino alla Casa Bianca. La polizia metropolitana di Washington ha dichiarato a X di essere sul luogo di una sparatoria nella zona e ha consigliato alla popolazione di evitare la zona. La Guardia Nazionale non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento. Le circostanze della sparatoria non sono immediatamente chiare. Truppe della Guardia Nazionale provenienti da diversi stati sono presenti a Washington, DC, da mesi nell’ambito della repressione della criminalità voluta dal Presidente Donald Trump nella capitale. 🔗 Leggi su Follow.it

