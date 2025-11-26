Sparatoria davanti alla Casa Bianca | il bilancio è pesante!
Attimi di terrore a Washington per una sparatoria realizzata a poca distanza dalla Casa Bianca. Colpi di arma da Fuoco contro la Guardia Nazionale. Bilancio pesantissimo Colpi di arma fuoco, persone terrorizzate che tentavano di mettersi in salvo e diversi feriti, di cui almeno uno in gravi condizioni. E’ pesantissimo il bilancio della sparatoria che si è verificata a Washington, nei pressi della Casa Bianca. La persona rimasta ferita in modo più grave, secondo il resoconto dei primi testimoni, sarebbe un membro della Guardia Nazionale. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Hanno patteggiato la pena i due brindisini protagonisti di una sparatoria, lo scorso anno, davanti all’ingresso di una spiaggia - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria davanti al bar: ucciso studente di 16 anni Vai su X
Sparatoria nei pressi della Casa Bianca, fermato un sospettato - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un membro della Guardia Nazionale è stato colpito da colpi d’arma da fuoco vicino alla Casa Bianca. lanuovasardegna.it scrive
Sparatoria vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite, anche due soldati della Guardia Nazionale. Fermato un sospetto - Tra le persone colpite in una sparatoria vicino alla Casa Bianca ci sono due membri della Guardia Nazionale. Secondo ilmattino.it
Spari vicino alla Casa Bianca: morti due soldati. Trump: "Un animale, pagherà" - Due membri della Guardia Nazionale sono morti dopo essere stati feriti con colpi di arma da fuoco nella sparatoria avvenuta a pochi isolati dalla ... iltempo.it scrive