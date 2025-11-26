Sparatoria davanti alla Casa Bianca | il bilancio è pesante!

Attimi di terrore a Washington per una sparatoria realizzata a poca distanza dalla Casa Bianca. Colpi di arma da Fuoco contro la Guardia Nazionale. Bilancio pesantissimo Colpi di arma fuoco, persone terrorizzate che tentavano di mettersi in salvo e diversi feriti, di cui almeno uno in gravi condizioni. E’ pesantissimo il bilancio della sparatoria che si è verificata a Washington, nei pressi della Casa Bianca. La persona rimasta ferita in modo più grave, secondo il resoconto dei primi testimoni, sarebbe un membro della Guardia Nazionale. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

