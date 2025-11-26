Sparatoria Casa Bianca il video che mostra tutto | Orrore puro

Le prime immagini diffuse online mostrano il panico e la confusione subito dopo la sparatoria vicino alla Casa bianca, sottolineando la gravità dell’episodio e il clima di emergenza che ha investito la zona. I video trasmettono la tensione e l’angoscia dei presenti, rendendo evidente l’impatto immediato dell’attacco sulle persone e sulle forze dell’ordine. Leggi anche: Sparatoria Casa Bianca, la situazione precipita: ci sono morti. È lockdown! Leggi anche: Sparatoria Casa Bianca, la situazione precipita: ci sono morti. È lockdown! La diffusione di questi contenuti ha suscitato forte emozione tra gli utenti e i media, richiamando l’attenzione sulla tragedia e sul sacrificio dei due soldati della Guardia nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

