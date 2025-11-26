Sparatoria alla Casa Bianca feriti due soldati della Guardia Nazionale | Uno è grave Fermato un sospetto

Leggo.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sparatoria e paura vicino alla Casa Bianca: diverse persone sono rimaste colpite, riporta la Cnn, in una sparatoria a un isolato dalla residenza del presidente degli Stati Uniti a Washington. Tre. 🔗 Leggi su Leggo.it

sparatoria alla casa bianca feriti due soldati della guardia nazionale uno 232 grave fermato un sospetto

© Leggo.it - Sparatoria alla Casa Bianca, feriti due soldati della Guardia Nazionale: «Uno è grave». Fermato un sospetto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sparatoria casa bianca feritiSparatoria vicino alla Casa Bianca, diversi feriti: fermato un sospetto - Almeno tre persone sono state trasportatr in ospedale dopo essere state colpite da colpi di arma da fuoco a Washington D. Secondo msn.com

sparatoria casa bianca feritiSpari vicino alla Casa Bianca, tra i feriti anche due membri della Guardia Nazionale: fermato un sospettato - Diverse persone sarebbero state ferite per alcuni spari vicino alla Casa Bianca, negli Stati Uniti: tra i colpiti anche due membri della Guardia Nazionale ... Lo riporta fanpage.it

sparatoria casa bianca feritiSparatoria vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite, anche due soldati della Guardia Nazionale. Fermato un sospetto - Tra le persone colpite in una sparatoria vicino alla Casa Bianca ci sono due membri della Guardia Nazionale. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Casa Bianca Feriti