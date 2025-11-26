Una sparatoria davanti alla Casa Bianca, con diverse persone che sono state colpite. La sparatoria, che ha causato il ferimento e il ricovero di almeno tre persone, è avvenuto a un isolato dalla Casa Bianca, come spiega la Cnn. Un sospetto è stato arrestato e tra le persone colpite ci sono anche due membri della Guardia nazionale. La sparatoria è avvenuta nel centro di Washington e la polizia metropolitana della città ha reso noto di aver messo in sicurezza la zona dopo aver comunque consigliato alla popolazione di evitare la zona. Il presidente Usa, Donald Trump, è stato informato e sta monitorando quando successo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sparatoria alla Casa Bianca, diversi feriti: arrestato un sospetto