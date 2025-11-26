Sparatoria alla Casa Bianca diversi feriti | arrestato un sospetto
Una sparatoria davanti alla Casa Bianca, con diverse persone che sono state colpite. La sparatoria, che ha causato il ferimento e il ricovero di almeno tre persone, è avvenuto a un isolato dalla Casa Bianca, come spiega la Cnn. Un sospetto è stato arrestato e tra le persone colpite ci sono anche due membri della Guardia nazionale. La sparatoria è avvenuta nel centro di Washington e la polizia metropolitana della città ha reso noto di aver messo in sicurezza la zona dopo aver comunque consigliato alla popolazione di evitare la zona. Il presidente Usa, Donald Trump, è stato informato e sta monitorando quando successo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Si è svolta nel pomeriggio di mercoledì 19 novembre, presso la Casa della Conoscenza di Casalecchio, la presentazione del podcast dedicato alla figura di Michele Fazio, innocente giovanissima vittima della mafia, realizzato dagli studenti della 3B dell'ITCS " - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite, anche due soldati della Guardia Nazionale. Fermato un sospetto - Tra le persone colpite in una sparatoria vicino alla Casa Bianca ci sono due membri della Guardia Nazionale. Segnala ilmattino.it
Usa, spari vicino alla Casa Bianca: diverse persone colpite - Tra le vittime, riposta la Cnn, almeno un membro della Guardia Nazionale. Secondo lapresse.it
Sparatoria vicino alla Casa Bianca. Cnn: «Colpite diverse persone tra cui un militare, tre ricoverati in ospedale» - Diverse persone sono rimaste colpite in una sparatoria ad un isolato dalla Casa Bianca. ilmessaggero.it scrive