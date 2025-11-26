Sparatoria a Washington morti due militari della Guardia Nazionale | fermato un sospettato Trump | Un animale pagherà

Alla vigilia del Thanksgiving, la festa più importante per gli americani, il terrore piomba sul centro di Washington. A due isolati dalla Casa Bianca, in una zona affollata di turisti. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sparatoria a Washington, morti due militari della Guardia Nazionale: fermato un sospettato. Trump: «Un animale, pagherà»

