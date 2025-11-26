Sparatoria a Washington gravi due militari della Guardia Nazionale | fermato un sospettato Trump | Un animale pagherà
Alla vigilia del Thanksgiving, la festa più importante per gli americani, il terrore piomba sul centro di Washington. A due isolati dalla Casa Bianca, in una zona affollata di turisti. 🔗 Leggi su Leggo.it
Morti i due militari della Guardia Nazionale colpiti a Washington, vicino alla Casa Bianca, nel corso di una sparatoria. Arrestato l'attentatore. Trump: 'E' ferito, ma pagherà duramente' #ANSA
Cosa sappiamo della sparatoria vicino alla Casa Bianca. Gravi due uomini della Guardia nazionale - Soltanto poche ore prima di lasciare Washington per la Florida, Trump aveva detto che nella capitale ame ... Da ilfoglio.it
Sparatoria a Washington, morti due militari della Guardia Nazionale: fermato un sospettato. Trump: «Un animale, pagherà» - Alla vigilia del Thanksgiving, la festa più importante per gli americani, il terrore piomba sul centro di Washington. Scrive leggo.it
Washington, sparatoria a due passi dalla Casa Bianca. Non si conoscono ancora le condizioni dei due agenti della Guardia Nazionale colpiti - Trump, l'animale che ha sparato ai due membri della Guardia Nazionale, è gravemente ferito, ma nonostante tutto, pagherà un prezzo altissimo ... Scrive rtl.it