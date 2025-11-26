Sparatoria a Washington feriti due militari della Guardia Nazionale | fermato un sospettato Trump | Un animale pagherà
Sparatoria e paura vicino alla Casa Bianca: diverse persone sono rimaste colpite, riporta la Cnn, in una sparatoria a un isolato dalla residenza del presidente degli Stati Uniti a Washington. Tre. 🔗 Leggi su Leggo.it
Approfondisci con queste news
Corriere della Sera. . ULTIM'ORA - Due membri della Guardia Nazionale sono stati colpiti a Washington mercoledì, ha dichiarato il Segretario per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti, Kristi Noem, in un post su X, ma non ha fornito ulteriori informazioni. Lo rip - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria vicino alla Casa Bianca: due feriti e un arresto effettuato - Due membri della Guardia Nazionale sono stati feriti in una sparatoria a Washington. notizie.it scrive
Sparatoria a pochi passi dalla Casa Bianca, due membri della Guardia Nazionale gravemente feriti: sospettato arrestato - Il presidente Donald Trump, che si trova in Florida, ha commentato l’accaduto sui social con toni durissimi. Come scrive italynews.it
Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale colpiti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Washington, sparatoria vicino alla Casa Bianca: due membri della Guardia Nazionale colpiti ... Riporta tg24.sky.it