Spara dall’auto al buttafuori di un locale nel Milanese che lo invitava ad andarsene | arrestato Il video
I carabinieri della Compagnia di Rho, con quelli del Nucleo Radiomobile di Milano, hanno eseguito un’ordinanza di misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di un italiano di 33 anni per tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. È accusato di avere sparato al buttafuori di un locale di Lainate, nel Milanese, che lo aveva invitato ad andarsene perché era orario di chiusura. L’episodio risale alla notte dello scorso 14 settembre. Il buttafuori riuscì ad evitare i colpi, sette quelli sparati, buttandosi dietro alle auto parcheggiate. Nel corso delle indagini, avviate dai carabinieri di Lainate, a casa dell’arrestato sono stati trovati un jammer, una cartuccia calibro 7. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
