Spandonaro Crea | Necessario ripensare complessivamente il sistema

(Adnkronos) – "Forse siamo stati un po' ottimisti a scrivere che la riforma 'è in cammino'. Mi pare che ci siano sostanzialmente in campo due partiti, se possiamo definirli così: uno convinto che con una manutenzione ordinaria del sistema si possa andare avanti a lungo e qualcun altro, fra cui il sottoscritto, convinto che siamo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com