Spalletti viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui Quando ti prende di mira è finita | il racconto di Miranda

“Come allenatore niente da dire: un vincente. Ma come uomo. lasciamo stare”. Così un duro Joao Miranda a La Gazzetta dello Sport nel corso di un’intervista a poche ore da Atletico Madrid-Inter. Il difensore brasiliano ha giocato sia con il Colchoneros tra il 2011 e il 2015 – sfiorando nel 2014 anche un trionfo in Champions League sfuggito al 93esimo con la rete di Sergio Ramos – sia con l’Inter tra il 2015 e il 2019. Un’esperienza – quella in nerazzurro – che ha definito come “positiva” e “bellissima”, ma non con Luciano Spalletti. A una domanda sul suo rendimento in nerazzurro, Miranda ha risposto così: “Ma in generale penso che avrei potuto dare di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

