Spalletti viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui Quando ti prende di mira è finita | il racconto di Miranda
“Come allenatore niente da dire: un vincente. Ma come uomo. lasciamo stare”. Così un duro Joao Miranda a La Gazzetta dello Sport nel corso di un’intervista a poche ore da Atletico Madrid-Inter. Il difensore brasiliano ha giocato sia con il Colchoneros tra il 2011 e il 2015 – sfiorando nel 2014 anche un trionfo in Champions League sfuggito al 93esimo con la rete di Sergio Ramos – sia con l’Inter tra il 2015 e il 2019. Un’esperienza – quella in nerazzurro – che ha definito come “positiva” e “bellissima”, ma non con Luciano Spalletti. A una domanda sul suo rendimento in nerazzurro, Miranda ha risposto così: “Ma in generale penso che avrei potuto dare di più. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Miranda: «Spalletti? All’Inter impose la paura, viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui» Alla Gazzetta: «Come allenatore niente da dire, ma come uomo…. Litigammo per questioni di campo, non ama chi gli si mette contro e ha opinioni diverse. Qu - facebook.com Vai su Facebook
#Miranda a GdS: “ #Spalletti viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui. È stato il peggior allenatore che ho avuto in Italia. #Icardi? Fascia tolta per robe personali. Spalletti è così: non credo pensi totalmente alla squadra. Quando ti prende di mira è fin Vai su X
Miranda durissimo su Spalletti: «Come allenatore è un vincente ma come uomo, lasciamo stare…Viveva col terrore che qualcuno parlasse male di lui» - Ecco cosa ha detto Intervistato dalla Gazzetta dello Sport verso Atletico Madrid Inter, l’ex di ... Come scrive juventusnews24.com
Miranda, che attacco a Spalletti: "Ha imposto la paura e come uomo... lasciamo stare" - L'ex difensore di Atletico Madrid e Inter alla Gazzetta: "Viveva con il terrore che qualcuno parlasse male di lui" ... Segnala msn.com
Miranda: "Spalletti ha imposto la paura. Come uomo lasciamo stare..." - João Miranda, ex difensore dell'Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Secondo tuttonapoli.net