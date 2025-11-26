Spalletti ribalta la Juve intervallo di fuoco | Li ha presi a schiaffi
Nulla da fare per questa Juventus, cambia il maestro ma la musica è sempre la stessa se non pure peggio. Spalletti li prende a schiaffi. La Juventus è volata in Norvegia dove questa sera ha affrontato il Bodo Glimt in Champjons League. Un freddo glaciale con un -7 percepito in campo dai calciatori che, quando erano arrivati lunedi, erano stati accolti da un freddo polare -16. A gelare i tifosi e lo stesso Spalletti, però, non sono state le temperature glaciali ma, bensì, la prestazione in campo della squadra. Una Juventus scandalosa nel primo tempo che addirittura va sotto con il Bodo, rischia di prendee un rigore contro e poi il secondo gol. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Nuovo regista per Spalletti: ribaltato il mercato della Juventus ULTIMA ORA https://blstg.news/eYhI/ - facebook.com Vai su Facebook
#Vlahovic può davvero rimanere alla #Juve? ? Scenario ribaltato, a farne le spese può essere… Vai su X
Yildiz da Champions, la Juve si aggrappa al suo leader: 3-2 a Bodo, per Spalletti prima eurovittoria - Nel gelo norvegese la stella del numero 10 entra nella ripresa e spacca la partita, entrando in tutti e tre i gol bianconeri ... tuttosport.com scrive
Bodo Glimt-Juventus 2-3, le pagelle: Yildiz pura adrenalina (8), Miretti ritrovato (7). Adzic, che disastro (4) - 2 in casa del Bodo Glimt, che passa al 27' con Blomberg, mentre nella ripresa la squadra di Luciano Spalletti la ribalta ... Scrive msn.com
Juve-Bodo Glimt, diretta Champions: risultato in tempo reale e formazioni. Spalletti a caccia di punti - Trasferta norvegese per i bianconeri, che sono chiamati a vincere per risalire la classifica della fase a girone unico ... tuttosport.com scrive