Spalletti ribalta la Juve intervallo di fuoco | Li ha presi a schiaffi

Nulla da fare per questa Juventus, cambia il maestro ma la musica è sempre la stessa se non pure peggio. Spalletti li prende a schiaffi. La Juventus è volata in Norvegia dove questa sera ha affrontato il Bodo Glimt in Champjons League. Un freddo glaciale con un -7 percepito in campo dai calciatori che, quando erano arrivati lunedi, erano stati accolti da un freddo polare -16. A gelare i tifosi e lo stesso Spalletti, però, non sono state le temperature glaciali ma, bensì, la prestazione in campo della squadra. Una Juventus scandalosa nel primo tempo che addirittura va sotto con il Bodo, rischia di prendee un rigore contro e poi il secondo gol. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

