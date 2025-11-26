Spalletti punge il giornalista norvegese | My friend te conosci solo il freddo?

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha risposto alle domande dei giornalisti norvegesi dopo la vittoria in casa del Bodo Glimt. Durante la conferenza stampa, però, il tecnico toscano ha dato vita a un siparietto inaspettato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spalletti punge il giornalista norvegese my friend te conosci solo il freddo

© Gazzetta.it - Spalletti punge il giornalista norvegese: "My friend... te conosci solo il freddo?"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spalletti punge giornalista norvegeseSpalletti insiste e difende la Juve - Come riporta Corsport Spalletti: «Sarà tutto diverso: campo, palleggio, respiro. Da tuttojuve.com

spalletti punge giornalista norvegeseSpalletti preso in giro per il freddo dai giornalisti norvegesi: spiazza tutti con una risposta - Spalletti non si lascia sorprendere dal gelo di Bodo prima della partita della Juventus: i giornalisti scherzano sul freddo, ma lui risponde a tono ricordando ... Da fanpage.it

Spalletti e la domanda sul freddo, lui reagisce così: "La Russia mi piaceva e anche mia moglie...". Poi compare una foto - Il tecnico, come sempre, risponde in modo originale alle domande dei cronisti norvegesi: "Con codesto sorriso lei con me l'ha dura". msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Punge Giornalista Norvegese