Spalletti mossa sbagliata | non ha alcun senso

di Francesca Un mossa non gradita potrebbe creare dei problemi a Luciano Spalletti, autore di alcune scelte molto discusse Dopo alcune stagioni complicate, la Juventus è alla ricerca di una nuova identità per tornare competitiva e lasciarsi alle spalle le difficoltà recenti, segnate da scelte tecniche altalenanti e risultati lontani dagli standard della storia bianconera. La dirigenza ha deciso di voltare pagina affidando la panchina a Luciano Spalletti, un profilo di grande esperienza a livello nazionale, già protagonista con Roma, Inter e soprattutto Napoli, con la speranza che possa riportare la Vecchia Signora ai fasti di un tempo.

