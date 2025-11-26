Spalletti | Juve vittoria fondamentale I giocatori soffrono non sono menefreghisti

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico bianconero dopo il 3-2 sul Bodo Glimt, che rilancia le ambizioni della squadra di accesso ai playoff di Champions. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spalletti juve vittoria fondamentale i giocatori soffrono non sono menefreghisti

© Gazzetta.it - Spalletti: "Juve, vittoria fondamentale. I giocatori soffrono, non sono menefreghisti..."

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spalletti juve vittoria fondamentaleJuventus, Spalletti: "Vittoria meritata, ma questa squadra deve avere più coraggio" - Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, analizza così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 3- Secondo tuttomercatoweb.com

spalletti juve vittoria fondamentaleSpalletti: "Vittoria meritata ma ora starò addosso ai giocatori: serve continuità" - Il tecnico bianconero dopo il Bodo: "Successo dedicato a chi e venuto sin qui, bisogna fare i complimenti ai giocatori" ... Da msn.com

spalletti juve vittoria fondamentaleBodo/Glimt – Juventus, Vittoria sofferta ma fondamentale per i bianconeri - Bodo/Glimt – Juventus, Vittoria sofferta ma fondamentale per i bianconeri La Juventus aveva pochissime chance di qualificazione senza una vittoria, e a Bodø la squadra ... Come scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juve Vittoria Fondamentale