Spalletti indemoniato in panchina durante Bodo Juve | esultanze e rimproveri I tifosi approvano per un motivo – FOTO
Spalletti indemoniato in panchina durante Bodo Juve: esultanze e rimproveri. I tifosi approvano per un motivo la carica del tecnico bianconero. Nonostante il freddo polare che avvolgeva lo stadio di Bodø, Luciano Spalletti ha vissuto la difficile serata di Champions League con un calore e un’intensità eccezionali. Il tecnico della Juventus è stato il protagonista assoluto a bordocampo, con le sue reazioni viscerali che sono state immortalate dalle telecamere e sono rapidamente diventate virali sui social network. Esultanze sfrenate e feroci rimproveri. Spalletti ha mostrato due facce durante il match. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
