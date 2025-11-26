Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport dopo la sfida di Champions League tra Bodo Glimt e Juventus. Le dichiarazioni del tecnico. Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport dopo Bodo Glimt Juve. PRESTAZIONE – « Diventa fondamentale aver avuto una parvenza di squadra che se la gioca a viso aperto e fa la partita a tutto campo con i ribaltamenti di fronte. Con fatica, loro hanno qualità nello stretto su questo campo. Ci eravamo intimoriti guardandoli nelle partite precedenti. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato occasioni facili, nel secondo tempo loro hanno anche rincarato la dose. Ma è una vittoria importante per i giocatori, se la meritano, e per la gente che è venuta fin qui facendo tre scali ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spalletti a Sky: «Dobbiamo per forza essere questi. Subiamo la cappa di quello che viene detto. Questi ragazzi soffrono e non sono menefreghisti»