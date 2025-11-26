Spagna o Argentina? La battaglia per convocare il bomber del Parma Pellegrino
Nato a Valencia dove giocava suo padre, argentino, finora è stato chiamato solo dalle giovanili albicelesti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Pellegrino ha convinto tutti: la Spagna può convocarlo per anticipare l’Argentina in ottica Mondiali Vai su X
In caso di qualificazione al Mondiale 2026, l'Italia ai sorteggi sarà in quarta fascia, ovvero l'ultima, al pari delle nazionali che si qualificheranno tramite i playoff. Così ha deciso oggi la Fifa. PRIMA FASCIA: Canada, Messico, Usa, Spagna, Argentina, Francia, In - facebook.com Vai su Facebook
Il piano segreto dell’Argentina per impedire a Messi di giocare per la Spagna: era tutto pronto - José Pékerman rivela come, nel 2004, mise in atto un piano d’emergenza per evitare che un giovanissimo Lionel Messi venisse convocato dalla Spagna ... Da fanpage.it