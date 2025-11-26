Spaccio nella piana gli ordini via Whatsapp | incastrati i due pusher

Pistoia, 26 novembre 2025 – Gli ordini partivano su Whatsapp, piccoli o medi quantitativi, richiesti dai clienti fidati, alcuni dei quali anche giovani: hashish, marijuana, e anche cocaina. Le consegne avvenivano nelle ’ piazze’ gestite dello spaccio, tra Agliana e Serravalle nella piana pistoiese e Prato. È durata circa un anno, da maggio 2024 al maggio 2025, l’indagine dei carabinieri che ha portato, venerdì sera, 21 novembre, all’esecuzione di due misure di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti, di 43 e 25 anni, entrambi di origini marocchine ma regolari sul territorio nazionale, domiciliati a Prato, responsabili a vario titolo e in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spaccio nella piana, gli ordini via Whatsapp: incastrati i due pusher

Scopri altri approfondimenti

https://www.ciavula.it/2025/11/smantellata-una-piazza-di-spaccio-nel-quartiere-pistoia-di-catanzaro-un-arresto-e-tre-indagati/ - facebook.com Vai su Facebook

L'operazione si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e contrasto allo spaccio nella provincia #Cronaca #Territori Vai su X

Spaccio nella piana, gli ordini via Whatsapp: incastrati i due pusher - Nelle chat lo scambio di messaggi con i clienti e con gli altri capi della zona. Segnala msn.com

Roma, pusher con le auto a noleggio e ordini di droga via chat: così è cambiato il mondo dello spaccio - L'ordine si fa via chat, oppure per telefono, e la consegna arriva a domicilio, proprio come se fosse la cena acquistata online. Lo riporta ilmessaggero.it